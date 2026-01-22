Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня

РИА Новости: Китай нарастил экспорт рыбы в РФ до $188 млн
Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

В прошлом году Китай нарастил экспорт рыбы в Россию, достигнув рекордных показателей в $188 млн. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные таможенной службы КНР.

В прошлом году показатели составляли $141,1 млн. Таким образом, сумма поставок увеличилась на 34% в годовом выражении и стала максимальной с 2015 года.

Больше всего в 2025 году Поднебесная поставила России замороженной рыбы ($132,6 млн), а также рыбного филе ($52,6 млн) и сушеной рыбы ($2,9 млн).

Летом прошлого года Китай увеличил экспорт пива в Россию до рекордных $6,7 млн; показатель достиг исторического максимума. За август импорт вырос в 1,5 раза в месячном выражении и в 2,1 раза в годовом. Китай за месяц поставил России 7,2 млн литров пива против 3,4 млн в прошлом году. Всего за период с января по август РФ приобрела у КНР 32,2 млн литров на $29,3 млн, что в 1,6 раза превышает показатели 2024 года.

Москва вышла на первое место по закупкам китайского пива, обойдя Гонконг и Австралию.

Ранее Китай рекордно сократил экспорт автомобилей в Россию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680809_rnd_2",
    "video_id": "record::77cb057a-e80f-4734-96cb-0446baa7af53"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+