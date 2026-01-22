Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня

В прошлом году Китай нарастил экспорт рыбы в Россию, достигнув рекордных показателей в $188 млн. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные таможенной службы КНР.

В прошлом году показатели составляли $141,1 млн. Таким образом, сумма поставок увеличилась на 34% в годовом выражении и стала максимальной с 2015 года.

Больше всего в 2025 году Поднебесная поставила России замороженной рыбы ($132,6 млн), а также рыбного филе ($52,6 млн) и сушеной рыбы ($2,9 млн).

Летом прошлого года Китай увеличил экспорт пива в Россию до рекордных $6,7 млн; показатель достиг исторического максимума. За август импорт вырос в 1,5 раза в месячном выражении и в 2,1 раза в годовом. Китай за месяц поставил России 7,2 млн литров пива против 3,4 млн в прошлом году. Всего за период с января по август РФ приобрела у КНР 32,2 млн литров на $29,3 млн, что в 1,6 раза превышает показатели 2024 года.

Москва вышла на первое место по закупкам китайского пива, обойдя Гонконг и Австралию.

Ранее Китай рекордно сократил экспорт автомобилей в Россию.