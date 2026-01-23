Раскрыты причины укрепления рубля с начала 2026 года

С начала 2026 года рубль демонстрирует планомерное укрепление к доллару, евро и юаню, чему способствует геополитическая ситуация, в частности – переговоры США и России. Об этом RT заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По словам эксперта, основным фактором валютных колебаний является высокая ключевая ставка и профицит баланса внешней торговли, который наблюдается в условиях сокращения импорта. На этом фоне власти возобновили продажи валюты из резервов, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Оптимистичные прогнозы относительно переговоров США и России стали дополнительным импульсом укрепления рубля, эта тенденция в ближайшее время сохранится, считает Шнейдерман.

«До конца января котировки вполне могут выйти за пределы нижней границы среднесрочного коридора 75-85 рублей за доллар, 88-98 рублей за евро и 10,75-11,75 рубля за юань», — считает аналитик.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что до конца зимы курс доллара может вернуться к 80 рублям, евро — ближе к 95 рублям, юань — к 11,5 рубля. По его оценке, ключевая ставка ЦБ к концу года составит 12%, и дальнейшее сокращение профицита внешней торговли вместе с этим будет причиной грядущего сокращения предложения валюты от экспортеров и роста спроса на валюту под импорт. В такой ситуации валюты подорожают.

