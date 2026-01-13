Средние ставки по депозитам достигли минимума с конца 2023 года

Средняя доходность банковских вкладов на срок от 3 до 12 месяцев в крупнейших банках опустилась ниже 14,5% годовых, достигнув минимального значения с декабря 2023 года. Об этом сообщает газета «Известия» по результатам изучения предложений десяти крупнейших банков.

За год средние ставки снизились почти на 7 процентных пунктов вслед за ключевой ставкой Банка России. В январе 2025 года они достигали 21,2%. В настоящее время средняя доходность вкладов на один год составляет около 13,5%, на шесть месяцев — 14,6%, на три месяца — около 15,3%.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до 12–13%, а средние ставки по вкладам — в район 10–12%. Аналитики советуют рассмотреть возможность фиксации текущей доходности на максимальный срок, а также обратить внимание на альтернативные инструменты, такие как облигации федерального займа (ОФЗ), купонный доход по которым сейчас достигает 14–15% годовых.

12 января руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков заявил, что в 2025 году россияне проявляли интерес к депозитным продуктам со сроками размещения на три месяца (36% пользователей), шесть месяцев (35%) и год (29%).

