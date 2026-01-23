Столица Румынии оказалась на грани финансового истощения

Мэрия Бухареста столкнулась с острой нехваткой средств на фоне экономического кризиса — в бюджете столицы Румынии осталось около 5 млн леев, что эквивалентно примерно $1 млн. Об этом сообщил мэр города Чиприан Чуку, передает РИА Новости.

По его словам, финансовые возможности городской администрации крайне ограничены из-за зависимости от решений центральных властей. В сложившейся ситуации муниципалитету придется пойти на меры жесткой экономии, альтернативы которым, как отметил градоначальник, фактически не осталось.

Чуку уточнил, что готовящийся пакет реформ предусматривает масштабные структурные изменения, включая объединение, реструктуризацию и закрытие ряда муниципальных предприятий, администраций и государственных учреждений. Он признал, что такие шаги будут непопулярными и повлекут политические издержки, однако назвал их неизбежными.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявлял, что страна переживает тяжелый экономический период. По его словам, причиной кризиса стали чрезмерные государственные расходы в предыдущие годы. В 2024 году дефицит бюджета Румынии достиг 9,4% ВВП, по итогам 2025 года его удалось снизить до 8,4%. Власти намерены довести этот показатель до 6,4% в 2026 году.

