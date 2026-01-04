В Госдуме рассказали, как снижение ключевой ставки отразится на россиянах

Если ключевая ставка Центробанка снизится к концу года до 9–10%, выплачивающим кредит россиянам стоит рефинансировать его на новых условиях. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, напомнив, что также упадут и проценты по накопительным счетам и вкладам.

«Снижение ключевой ставки Центробанка к концу года до уровня 9–10% отразится через вполне прикладные вещи. Банки ориентируются на общую цену денег, поэтому со временем пересматривают условия по кредитам и вкладам. При более низкой ставке новые займы, как правило, становятся дешевле: проценты по ипотеке, автокредитам и корпоративному финансированию постепенно снижаются. Для тех, кто уже выплачивает кредит, появляется практический смысл внимательно пересчитать свои платежи и рассмотреть варианты реструктуризации долга или рефинансирования на новых условиях. Экономия возникает за счет снижения процентной нагрузки и изменения графика выплат, при этом результат зависит от остаточного срока кредита, комиссий и условий страхования. Одновременно меняется поведение сбережений. При движении ставки вниз проценты по новым вкладам и накопительным счетам также сокращаются. В более выгодном положении оказываются вкладчики, которые заранее закрепили высокий процент на длительный срок и не планируют забирать средства до окончания размещения. Часть частных инвесторов в таких условиях обращает внимание на облигации с фиксированным купоном. При снижении рыночных ставок их цена часто растет, при этом результат зависит от срока до погашения и ожиданий относительно дальнейших решений регулятора. В этих условиях кроме депозитов стоит рассмотреть и возможность инвестиций в гособлигации и акции крупных эмитентов с госучастием», — сказал он.

Депутат уточнил, что при снижении ключевой ставки бизнес сможет вернуться к проектам, которые ранее откладывались.

«Для бизнеса удешевление заемных средств означает меньшие расходы на обслуживание долга и больше пространства для планирования. Компаниям проще финансировать закупки, пополнять оборотные средства и возвращаться к проектам, которые ранее откладывались из-за высокой стоимости кредитов. Есть и менее заметный, но важный эффект на уровне расчетов по обязательствам. Многие начисления в гражданских и трудовых отношениях считаются в привязке к ключевой ставке. Проценты за пользование чужими деньгами, отдельные виды пеней и компенсаций за задержки платежей уменьшаются по мере снижения ставки, поскольку в расчетах используется меньшее значение. В результате каждый день просрочки обходится дешевле для должника, а размер начислений для кредитора становится ниже. При движении ставки к диапазону 9–10% заимствования становятся более привлекательными с точки зрения текущих расходов, поэтому возрастает интерес к крупным покупкам и рефинансированию ранее взятых кредитов», — добавил он.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка Центробанка к концу года может снизиться до 9–10%. По его словам, тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний Центробанка, продолжится, а первое снижение может произойти уже в феврале. По прогнозам Аксакова, оно будет составлять 0,5%, а в марте снижение составит уже 1–1,5 пункта. Более решительные шаги будут предприняты ближе к лету и осени. Депутат подчеркнул, что снижение Центробанком ключевой ставки связано с дезинфляционными процессами, которые будут продолжаться.

19 декабря 2025 года ЦБ пятый раз в 2025 году снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 16%.

