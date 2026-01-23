Цена золота обновила новый рекорд

Цена фьючерса золота побила очередной исторический рекорд и достигла почти $5 тысяч за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

На 07:03 мск золото торговалось на отметке $4952 за тройскую унцию. Позднее котировки поднялись еще выше и достигли $4954.

20 января цены на золото впервые в истории превысили $4700 за унцию. Согласно данным торгов, цена на драгметалл сначала составляла $4700,6 за тройскую унцию (+2,29%), однако позднее выросла до $4701,9 за тройскую унцию (+2,32%).

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал не инвестировать в золото на пике его стоимости. По его словам, золото больше подходит для диверсификации портфеля, оно является долгосрочным антикризисным активом. При этом депутат полагает, что спрогнозировать рост какого-либо актива способен только опытный инвестор, готовый к риску. Аксаков добавил, что быстро заработать на золоте у обычного человека вряд ли получится.

