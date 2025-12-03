Юрист рассказала, могут ли долги списать с пенсии

Старший юрист Национальной юридической компании «Митра» Зульфия Лайпанова рассказала агентству «Прайм» о том, каким образом с установленной государством пенсии списываются долги.

«По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание. Однако закон строго ограничивает размер удержаний», — заявила Лайпанова.

Она уточнила, что аресту подлежит страховая и государственная пенсия по старости и инвалидности, а также накопительная пенсия, надбавки и доплаты. При этом аресту не подлежат единовременные выплаты пенсионерам, компенсации по уходу за инвалидами, и выплаты по потере кормильца.

Лайпанова отметила, что за долги по кредитам, штрафам, услугам ЖКХ и налогам можно списывать не более половины пенсии. Тогда как по алиментным долгам, компенсациям за потерю кормильца или вред здоровью списать могут до 70% от пенсионных выплат. В то же время, отметила специалист, эти списания возможны лишь при условии, что у должника должна остаться сумма прожиточного минимума.

1 декабря в Госдуме предложили снизить удержания из страховых пенсий. Группа депутатов планирует внести в нижнюю палату парламента законопроект, который ограничит максимальный размер удержаний по большинству видов задолженности из страховых пенсий по старости 30%.

