Юрист рассказал, с каким долгом россиян не выпустят за границу

Задолженность по кредиту, налогам и штрафам ГИБДД суммой более 30 тысяч рублей приводят к запрету на выезд из России. Об этом НСН рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист рассказал, что пороговая сумма в 30 тысяч рублей касается задолженностей по кредитам, займам, налогам, штрафам ГИБДД, коммунальным услугам и другим денежным обязательствам. Он добавил, что запретить выезд за границу также могут из-за других долгов в 9 тысяч рублей, среди которых долги по алиментам.

«Установленные пороговые суммы в 10 тысяч рублей для социально значимых обязательств — алименты, но не только. Это еще и возмещение вреда здоровью, имущественного и морального вреда от преступлений. Все эти суммы налагаются в судебном порядке. Если человек не исполняет обязательств, приставы налагают соответствующие ограничения», — объяснил юрист.

По его словам, все задолженности важно погашать до путешествия. Быстро закрыть этот вопрос, находясь в аэропорту или на вокзале, уже не получится. Оплатить задолженность на месте нельзя.

Эксперт также объяснил, что после оплаты долга приставу-исполнителю, который ведет исполнительное производство, нужно предоставить соответствующие платежки. Тогда он должен будет внести изменения в базу, которая может обновляться один или два дня.

Ранее в Госдуме предложили разрешать выезд из России в день погашения долга.