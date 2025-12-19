На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, с каким долгом россиян не выпустят за границу

Юрист Соловьев: россияне не смогут покинуть страну из-за долга в 30 тыс. рублей
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Задолженность по кредиту, налогам и штрафам ГИБДД суммой более 30 тысяч рублей приводят к запрету на выезд из России. Об этом НСН рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист рассказал, что пороговая сумма в 30 тысяч рублей касается задолженностей по кредитам, займам, налогам, штрафам ГИБДД, коммунальным услугам и другим денежным обязательствам. Он добавил, что запретить выезд за границу также могут из-за других долгов в 9 тысяч рублей, среди которых долги по алиментам.

«Установленные пороговые суммы в 10 тысяч рублей для социально значимых обязательств — алименты, но не только. Это еще и возмещение вреда здоровью, имущественного и морального вреда от преступлений. Все эти суммы налагаются в судебном порядке. Если человек не исполняет обязательств, приставы налагают соответствующие ограничения», — объяснил юрист.

По его словам, все задолженности важно погашать до путешествия. Быстро закрыть этот вопрос, находясь в аэропорту или на вокзале, уже не получится. Оплатить задолженность на месте нельзя.

Эксперт также объяснил, что после оплаты долга приставу-исполнителю, который ведет исполнительное производство, нужно предоставить соответствующие платежки. Тогда он должен будет внести изменения в базу, которая может обновляться один или два дня.

Ранее в Госдуме предложили разрешать выезд из России в день погашения долга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами