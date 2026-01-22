Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Valero и Phillips 66 стали первыми покупателями венесуэльской нефти

Reuters: компании Valero и Phillips 66 купили венесуэльскую нефть у Vitol
Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские компании Valero и Phillips 66 совершили закупку венесуэльской нефти через сырьевого трейдера Vitol, что является одной из первых операций, реализованных в рамках соглашения между Вашингтоном и Каракасом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, данное соглашение предполагает экспорт до 50 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы.

Нефть была реализована со скидкой к Brent, составляющей от $8,50 до $9,50 за баррель. Поставки будут направлены на побережье Мексиканского залива в Соединенных Штатах.

Сделка Valero и Phillips 66 с Vitol стала возможна после того, как Минэнерго США объявило о координации продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, оставшейся невостребованной в результате декабрьской блокады подсанкционных танкеров у побережья страны. В ведомстве уточнили, что процесс реализации сырья не будет ограничен по срокам. В Минэнерго добавили, что средства от продажи нефти будут зачисляться на контролируемые США счета в банках.

Ранее Венесуэла сократила добычу и экспорт нефти на 0,6 млн баррелей в сутки из-за блокады США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686485_rnd_2",
    "video_id": "record::2ab91de3-14dd-4263-afbe-d03822f4f118"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+