Valero и Phillips 66 стали первыми покупателями венесуэльской нефти

Американские компании Valero и Phillips 66 совершили закупку венесуэльской нефти через сырьевого трейдера Vitol, что является одной из первых операций, реализованных в рамках соглашения между Вашингтоном и Каракасом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, данное соглашение предполагает экспорт до 50 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы.

Нефть была реализована со скидкой к Brent, составляющей от $8,50 до $9,50 за баррель. Поставки будут направлены на побережье Мексиканского залива в Соединенных Штатах.

Сделка Valero и Phillips 66 с Vitol стала возможна после того, как Минэнерго США объявило о координации продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, оставшейся невостребованной в результате декабрьской блокады подсанкционных танкеров у побережья страны. В ведомстве уточнили, что процесс реализации сырья не будет ограничен по срокам. В Минэнерго добавили, что средства от продажи нефти будут зачисляться на контролируемые США счета в банках.

Ранее Венесуэла сократила добычу и экспорт нефти на 0,6 млн баррелей в сутки из-за блокады США.