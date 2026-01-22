Размер шрифта
Международные резервы России установили исторический рекорд

ЦБ: международные резервы России за неделю выросли на $16,6 млрд
Международные резервы Российской Федерации достигли рекордной отметки в $769,1 млрд по состоянию на 16 января 2026 года, продемонстрировав рост на $16,6 млрд за неделю. Об этом говорится на сайте Центробанка.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 16 января 2026 года составили 769,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 16,6 млрд долларов США, или на 2,2%, в основном из-за положительной переоценки», — отметил регулятор.

По состоянию на 9 января, объем резервов оценивался в $752,5 млрд.

Предыдущий максимальный уровень международных резервов России, зафиксированный 26 декабря 2025 года, составлял $763,9 млрд.

Международные резервы – это ликвидные активы, находящиеся под контролем Банка России и правительства Российской Федерации. Они включают иностранную валюту, монетарное золото и активы, размещенные в Международном валютном фонде.

Ранее Минфин начал рекордные ежедневные продажи валюты и золота объемом 12,8 млрд рублей в день.

