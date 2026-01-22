Размер шрифта
Российские банки хотят обязать повторно идентифицировать клиентов

Депутат Хамитов призвал обязать банки ввести повторную идентификацию клиентов
Банки в России необходимо обязать повторно идентифицировать личности своих клиентов перед выполнением финансовых операций – это важно для защиты от мошенников, которые могут обратиться в кредитную организацию от лица гражданина. Об этом в беседе с 360.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Соответствующую инициативу парламентарий направил в Минцифры РФ, призвав ввести идентификацию в банках в случаях, когда для запроса на ту или иную операцию используется номер телефона.

Объясняя смысл своей идеи, Хамитов напомнил о ситуации в Подмосковье, когда аферисты взяли на имя местной многодетной учительницы кредит, воспользовавшись для этого ее номером телефона, привязанным к банковскому аккаунту. Причем договор по этому номеру женщина давно расторгла. В результате она стала должницей, ее счета арестовали – важно предотвратить такие случаи в будущем, подчеркнул депутат.

Для устранения столь очевидной уязвимости достаточно ввести правило обязательной идентификации личности с помощью цифровых механизмов, обязав следовать этому принципу, если клиент пользуется номером телефона как ключевым идентификатором. Внедрение такой практики позволит снизить уровень мошенничества и защитить добросовестных граждан, заключил парламентарий.

До этого адвокат Мария Ярмуш рассказала, что гражданам, на которых мошенники оформили кредиты, следует немедленно обращаться в полицию и в службу безопасности банка. Если на кредитном счете остались какие-то деньги, нужно попросить банк заблокировать эти средства и не начислять никакие проценты по этому кредиту.

В случае если банк подает в суд из-за неуплаты по мошенническому кредиту, важно участвовать в процессе и предоставить суду все доказательства непричастности, включая заявление в полицию и возможные экспертизы подписи.

Ранее эксперт объяснил, как защитить Telegram-аккаунт от взлома мошенниками.

