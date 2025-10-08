Юрист рассказала, что делать при оформлении мошенниками кредита

Юрист Ярмуш: если мошенники взяли на вас кредит, обратитесь в полицию и в банк

Гражданам, на которых мошенники оформили кредиты, следует немедленно обращаться в полицию и в службу безопасности банка. Об этом в беседе с RT рассказала адвокат Мария Ярмуш.

По словам юриста, первым шагом должно стать обращение в полицию по месту жительства с заявлением о мошенничестве.

«Нужно собрать информацию о том, как стало известно о кредите - письмо из банка, звонок или СМС-уведомление. В заявлении следует указать источник информации и просить возбудить уголовное дело», — пояснила Ярмуш.

После обращения в полицию необходимо сразу связаться со службой безопасности банка, подать письменное заявление и потребовать заблокировать кредитный счет.

«Если на кредитном счете остались какие-то деньги, просить банк заблокировать эти средства и не начислять никакие проценты по этому кредиту», — добавила адвокат.

Юрист подчеркнула, что пострадавший не должен гасить такой кредит из своих средств, так как в суде это может быть расценено как признание долга.

В случае, если банк подает в суд из-за неуплаты по мошенническому кредиту, важно участвовать в процессе и предоставить суду все доказательства непричастности, включая заявление в полицию и возможные экспертизы подписи.

