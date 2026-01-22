Эксперт объяснил, как защитить Telegram-аккаунт от взлома мошенниками

В России в последнее время участились случаи кражи мошенниками аккаунтов пользователей в Telegram, причем чаще всего преступники используют для этого различные мини-приложения и чат-боты. Иногда просто подписка на блогера может привести к утере данных, предупредил в беседе с 360.ru преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов.

Среди распространенных методов аферистов он выделил просьбы авторизоваться в боте или мини-приложении – чаще всего это просто запрос на доступ к аккаунту. Кроме того, человек может подписаться на блогера и кликнуть в его канале на рекламу, в результате чего его перекинет на мошеннического бота. Далее якобы для получения доступа к функционалу пользователя попросят авторизоваться – это закончится передачей аккаунта в руки мошенников, пояснил Силаев. Он подчеркнул, что в данном случае цифровая комбинация, требуемая для авторизации, — это и есть ключ доступа.

«Как правило, вместе с кодом приходит предупреждение, что его нельзя передавать третьим лицам», — добавил эксперт.

Среди других инструментов аферистов для кражи аккаунтов мессенджера он назвал фишинговые сайты, а также слабые или повторяющиеся пароли.

Если аккаунт все-таки взломали, то важно действовать быстро – так, если аферисты не успели поменять номер телефона, можно оперативно переавторизоваться, сменив его самостоятельно, отметил IT-специалист. Кроме того, если на каком-то устройстве на завершен сеанс, можно использовать это для быстрой смены пароля и выхода из аккаунта на других устройствах.

«Если пользователь потерял доступ к аккаунту полностью, и мошенники сменили и телефон, и облачный пароль, единственный вариант получить все обратно — писать в техподдержку на официальном сайте Telegram», — объяснил эксперт.

По его словам, в этом случае придется отправить ссылку на профиль, скриншот переписок, а затем ждать, пока будет выполнена проверка на достоверность обращения.

До этого стало известно, что мошенники начали использовать новые схемы угона аккаунтов россиян в Telegram, маскируя их под раздачу призов для активных пользователей и так называемые адвент-календари. Так, например, злоумышленники предлагают пользователям якобы проверить личную статистику активности, чтобы получить Premium-подписку или внутреннюю валюту мессенджера. Для получения адвент-календаря они просят подписаться на ряд каналов, которые в дальнейшем могут использоваться в других мошеннических схемах.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники обманывают криптодержателей с помощью Telegram.