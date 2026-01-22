Названы самые подорожавшие услуги в 2025 году

В КП выяснили, что в 2025 году сильно подорожали ветеринарные услуги

В 2025 году самой подорожавшей услугой стало удостоверение нотариусом завещания. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

Согласно информации Росстата, в прошлом году услуги подорожали сильнее всего. В этой сфере цены выросли на 9,3%. При этом стоимость услуги удостоверение нотариусом завещания, которая стала лидером, с декабря 2024-го увеличилась на 33% — с 2583 до 3320 рублей.

Помимо этого, за год выросла стоимость на ветеринарные услуги. Теперь цена на прививку животного в среднем составляет 1816 рублей, в то время как в конце 2024-го она стоила 1559 рублей. Отмечается, что обязательные прививки от бешенства обойдутся россиянам еще дороже.

Также, по данным Росстата, в 2025 году стал дороже проезд в купейных вагонах. Цены на такие билеты увеличились примерно на 20%. Кроме того, на 16% возросла стоимость проезда в маршрутке.

До этого ассоциация «Руспродсоюз» сообщила, что капуста стала самым подешевевшим продуктом в России в январе 2026-го. Цены на нее в середине месяца снизились на 27,2% по сравнению с прошлым годом.

Ранее россиян предупредили о подорожании машин в 2026 году.