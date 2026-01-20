Размер шрифта
Россиянам назвали самый подешевевший продукт

«Руспродсоюз»: капуста в январе подешевела на 27%
Shutterstock/Sandi Cullifer

Капуста стала наиболее подешевевшим продуктом в России в январе 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

«Цены на нее в середине января 2026 г. снизились на 27,2% по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Кроме того, снизились цены на яйца — 21,1%, на картофель — на 21,1%, а также на лук — на 16,9%.

Цены в России в январе растут заметнее, чем год назад. Основным фактором скачка стало повышение НДС.

До этого управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко заявил, что к концу января ожидается подорожание многих продуктов, включая кофе и сезонные товары.

По его прогнозу, цена на алкоголь вырастет на 17-30%, а на кофе и чай — на 15-20%. Кроме того, подорожают овощи и фрукты. Специалист подчеркнул, что стоимость таких товаров всегда увеличивается в январе на 15-20%. На 5-15% также вырастут цены крупы, макароны, растительное масло и консервы.

Ранее в России рухнули продажи одного из видов мяса.

