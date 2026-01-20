Размер шрифта
В России допустили уменьшение использования наличных денег

Доцент Главина: денежный оборот в России изменится с введением цифрового рубля
К 2030 году цифровой рубль может уменьшить использование наличных денег в России на 5—10%. Такое мнение высказала в интервью агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

Эксперт предположила, что спрос на наличные сократится в сферах, где важны удобство, скорость и прозрачность, например, в розничной торговле, госуслугах, платежах между субъектами России.

При этом Главина считает, что наличные деньги по-прежнему будут востребованы в сельских районах, среди пожилых россиян, а также как средство анонимности и резерва в условиях экономических трудностей.

10 января эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский высказал мнение, что в 2026 году часть россиян, вероятно, продолжит держать сбережения в наличных — буквально «под матрасом». Но темпы прироста наличности, вероятно, будут более спокойными, чем в 2025 году. По словам эксперта, ключевой мотив хранения денег в наличной форме — не страх единичных технических сбоев, а снижение доверия к цифровой финансовой инфраструктуре.

Ранее ЦБ представил новую банкноту 1000 рублей.

