Центробанк сообщил о рекордно низкой инфляции в 2025 году

ЦБ: инфляция в России в 2025 году составила 5,5%, достигнув минимума с 2020 года
Алексей Куденко/РИА Новости

Инфляция в России в прошлом году составила 5,5%, став самой низкой за пять лет. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Банка РФ.

«Это минимальный прирост цен за календарный год после 2020 года, когда инфляция составляла 4,9%», — говорится в публикации ЦБ.

Отмечается, что меньше всего в 2025 году подорожали непродовольственные товары — в среднем на 3%. В их числе обувь, средства связи, персональные компьютеры, электротовары и бытовые приборы. В то же время некоторые услуги стали дороже на 9,3%, а продовольствие — на 5,2%. Показатели устойчивой инфляции оставались в диапазоне 4–6% в пересчете на год.

Регулятор отметил, что текущий уровень инфляции заметно ниже среднегодовых приростов за пять последних лет, но все равно выше целевого уровня. В ЦБ добавили, что будут поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к 4%.

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил, что в России подешевели сельдь и куриные тушки — на 6,7 и на 2,6% соответственно. В то же время, по его словам, подорожали яйца категории С1 (+11,7%), бананы (+5,5%) и морковь (+4,5%). Также за год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+28,6%), апельсиновый сок J7 (+20,2%), подсолнечное масло «Олейна» (+20,0%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+5,7%), белый хлеб (+4,8%) и пр.

Ранее в Госдуме призвали поднять зарплаты россиянам.

