В России смогли увеличить количество белка в молоке на 0,18% с помощью отходов

Ученые с кафедры технологии животноводства, кормления и зоогигиены из Института «Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», входящего в состав Казанского государственного аграрного университета, смогли повысить содержание белка в молоке коров за счет протеинового концентрата, который производится из отходов птицеводства, пивоварения и переработки масличных культур. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КазГУ.

Молочным коровам требуется большое количество белка для производства молока. Основной источник протеина — растительные корма, прежде всего зернобобовые культуры: горох, соя, люпин. Но в России их выращивают мало — всего 1,5–3% от общего производства зерна. В результате животным в рационах не хватает белка на 20–25%, что негативно влияет на качество молока.

Дефицит белка приводит к снижению содержания жира, белка и лактозы в молоке. Из такого молока получается меньше творога, сыра и других продуктов. Проблему можно решить импортными белковыми добавками, но они дорогие и доступны не всем хозяйствам.

Ученые обратили внимание на отходы агропромышленного комплекса. В России ежегодно образуется около 250 миллионов тонн таких отходов, из них 150 миллионов тонн составляют биоотходы животноводства и птицеводства. Но перерабатывается только 20% этого объема. После специальной обработки и обеззараживания отходы птицеводства содержат 23–28% белка и много незаменимых аминокислот. К ним добавляют отходы пивоварения, маслоэкстракционного и мукомольного производства. Получается протеиновый концентрат с компонентами растительного и животного происхождения.

Добавка в количестве 1,0–1,5 килограмма на 1 голову в сутки увеличивает долю белка в молоке на 0,15–0,18%, что составляет прирост до 18% от исходного уровня. Технология помогает решить проблему дефицита кормового белка в животноводстве — его нехватка в России достигает 20–25%.

Разработка дает животноводам доступ к белковой добавке из отечественного сырья. Это снижает зависимость от импортных компонентов и уменьшает себестоимость кормов. Одновременно решается проблема утилизации отходов агропромышленного комплекса. Для потребителей технология означает стабильное качество молока с более высоким содержанием белка, что делает его питательнее и улучшает технологические свойства при производстве молочных продуктов.

