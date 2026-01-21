Финансовый советник объяснил, как перестать жить «от зарплаты до зарплаты»

Жизнь «от зарплаты до зарплаты» зачастую может обернуться кредитной зависимостью. Избежать такой проблемы помогут фиксация расходов и ряд других шагов. Об этом «Известиям» рассказал финансовый советник, инвестор, предприниматель Никита Коньшин.

Эксперт объяснил, что современные люди находятся под влиянием рекламы и маркетинга, которые создают ложное ощущение, что все покупки являются необходимостью, а не желанием.

«Желание соответствовать другим и мгновенные удовольствия от покупок формируют зависимость. Человек берет кредит, испытывает краткосрочное счастье, а затем — стресс из-за долгов. Чтобы его снять, оформляется новый заем, и так возникает замкнутый круг, где большая часть дохода уходит на обслуживание долгов», — рассказал специалист.

Для того чтобы избежать ненужных кредитов, следует полностью фиксировать свои расходы. По словам Коньшина, детальный учет в течение определенного периода поможет выявить утечки. Затем необходимо разделить траты на обязательные и привычные, такие как подписки на сервисы.

Помимо этого, необходимо обратить внимание на кредитную нагрузку. Высокопроцентные займы зачастую можно рефинансировать, снизив тем самым ежемесячные платежи и давление на бюджет в целом.

Также рекомендуется создавать финансовые фонды, направляя одну часть дохода на инвестиции и формирование подушки безопасности, а другую — на обучение и повышение квалификации. При этом можно выделить средства и на личные удовольствия.

Профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон до этого говорил в беседе с «Газетой.Ru», что россиянам важно делить зарплату на три части – одну для повседневных трат, вторую в кубышку, а третью – на достойную старость. По словам эксперта, такой подход поможет сформировать уверенность в будущем.

Ранее россиян призвали перейти к осознанному кредитованию.