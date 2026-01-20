Россияне массово жалуются на сервис Ozon Посылка

Россияне массово жалуются на сервис по доставке посылок от Ozon, поскольку отправленные вещи либо теряются, либо приходят уже вскрытыми. На это обратил внимание Telegram-канал «Новости Москвы».

Так, одна из клиенток пожаловалась, что часть посылки была «варварски вскрыта». По ее словам, из восьми коробок не хватило четырех, а часть вещей пропала. Она также утверждает, что «часть посылок были полностью украдены».

При этом с похожими проблемами столкнулись и другие пользователи сервиса.

«Перед Новым годом многие отправляли подарки — часть до сих пор не дошла, часть приехала пустой. Например, у одной москвички пропала брендовая обувь с техникой на 200 000 ₽», — пишет Telegram-канал.

До этого продавцы Ozon обратились в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генеральную прокуратуру с жалобами на то, что маркетплейс стал в одностороннем порядке принимать решения о возврате товаров. Кроме того, селлеры предлагают убрать из оферты пункты, позволяющие Ozon принимать решения о возвратах товаров без согласия продавца, и привести логистику в соответствие с принципами прозрачности рынка.

Ранее россияне оценили ограничения возвратов товаров на маркетплейсах.