Россияне массово жалуются на сервис Ozon Посылка

Россияне жалуются на сервис Ozon Посылка из-за вскрытых и украденных вещей
Максим Богодвид/РИА Новости

Россияне массово жалуются на сервис по доставке посылок от Ozon, поскольку отправленные вещи либо теряются, либо приходят уже вскрытыми. На это обратил внимание Telegram-канал «Новости Москвы».

Так, одна из клиенток пожаловалась, что часть посылки была «варварски вскрыта». По ее словам, из восьми коробок не хватило четырех, а часть вещей пропала. Она также утверждает, что «часть посылок были полностью украдены».

При этом с похожими проблемами столкнулись и другие пользователи сервиса.

«Перед Новым годом многие отправляли подарки — часть до сих пор не дошла, часть приехала пустой. Например, у одной москвички пропала брендовая обувь с техникой на 200 000 ₽», — пишет Telegram-канал.

До этого продавцы Ozon обратились в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генеральную прокуратуру с жалобами на то, что маркетплейс стал в одностороннем порядке принимать решения о возврате товаров. Кроме того, селлеры предлагают убрать из оферты пункты, позволяющие Ozon принимать решения о возвратах товаров без согласия продавца, и привести логистику в соответствие с принципами прозрачности рынка.

