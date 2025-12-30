Продавцы массово пожаловались на Ozon

Продавцы Ozon обратились в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генеральную прокуратуру с жалобами на то, что маркетплейс стал в одностороннем порядке принимать решения о возврате товаров. Об этом пишут «Ведомости».

Уточняется, что площадка в одностороннем порядке принимает решения о возврате товаров (после того, как покупатель по определенным причинам отказался от товара, возврат должен одобрять продавец, а не площадка). Как пишет издание, продавцы в своем обращении просят ведомства изучить ситуацию и принять меры. Кроме того, селлеры предлагают убрать из оферты пункты, позволяющие Ozon принимать решения о возвратах товаров без согласия продавца, и привести логистику в соответствие с принципами прозрачности рынка.

Это не первая жалоба, которую продавцы маркетплейсов направили в ФАС. В прошлом году селлеры уже обращались в ведомство с просьбой проверить онлайн-площадки на навязывание условий. Причиной обращения стал «индекс цен». Подобная система навязывает невыгодные условия работы, считают продавцы. Цены приходится выравнивать под конкурентов, при этом комиссия и расходы на логистику могут значительно отличаться, отметили они.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить условия возврата приобретенных онлайн товаров.