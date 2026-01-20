В Росгвардии раскрыли стоимость охранной системы для дома

Для защиты квартиры или частного дома незаменимыми инструментами являются тревожная кнопка и сигнализация. Систему безопасности каждый человек может выбрать сам, услуги и оборудование на рынке имеют большой разброс цен и подбираются индивидуально, заявил в пресс-центре НСН и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов.

Он назвал огромным преимуществом наличие сигнализации и тревожной кнопки наряду с договором, заключенным с подразделением Росгвардии. Это вклад не только в сохранность имущества, но и в безопасность жителей, подчеркнул он. Что касается выбора системы, то собственники должны ориентироваться на свои потребности, выбрав на рынке охранных услуг нужное оборудование.

«Например, можно выбрать проводные системы безопасности или радиоканальные. Стоимость этих услуг варьируется от 200 рублей до тысячи, — заявил Кирсанов. — Все зависит от того, какое помещение – квартира или частные домовладения. Также все зависит от площади помещения».

До этого Игорь Кирсанов подчеркивал, что для защиты имущества в квартирах и на дачах важно использовать системы сигнализации. Это на сегодня самая эффективная мера наряду с договором охранного пункта и надежными запорами, убежден эксперт.

Ранее россиян предупредили, что мошенники под видом установки сигнализации в домах похищают деньги граждан.