Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

В Росгвардии раскрыли стоимость охранной системы для дома

Росгвардия: стоимость установки системы безопасности дома стартует с 200 рублей
Shutterstock/Christopher Slesarchik

Для защиты квартиры или частного дома незаменимыми инструментами являются тревожная кнопка и сигнализация. Систему безопасности каждый человек может выбрать сам, услуги и оборудование на рынке имеют большой разброс цен и подбираются индивидуально, заявил в пресс-центре НСН и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов.

Он назвал огромным преимуществом наличие сигнализации и тревожной кнопки наряду с договором, заключенным с подразделением Росгвардии. Это вклад не только в сохранность имущества, но и в безопасность жителей, подчеркнул он. Что касается выбора системы, то собственники должны ориентироваться на свои потребности, выбрав на рынке охранных услуг нужное оборудование.

«Например, можно выбрать проводные системы безопасности или радиоканальные. Стоимость этих услуг варьируется от 200 рублей до тысячи, — заявил Кирсанов. — Все зависит от того, какое помещение – квартира или частные домовладения. Также все зависит от площади помещения».

До этого Игорь Кирсанов подчеркивал, что для защиты имущества в квартирах и на дачах важно использовать системы сигнализации. Это на сегодня самая эффективная мера наряду с договором охранного пункта и надежными запорами, убежден эксперт.

Ранее россиян предупредили, что мошенники под видом установки сигнализации в домах похищают деньги граждан.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664735_rnd_3",
    "video_id": "record::efff25e5-24cd-4777-b161-0c7fac70f207"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+