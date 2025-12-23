На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие новинки электромобилей «Амберавто» ждать в 2026 году

В 2026 году на рынке появятся новые электромобили «Амберавто А7» и «Амберавто А3»
true
true
true
close
Пресс-служба «Амберавто»

В третьем квартале 2026 года на российской рынок должны выйти автомобили «Амберавто А7» и «Амберавто А3». Об этом представители бренда «Амберавто» рассказали «Российской газете».

«А7» в самой компании называют семейным кроссовером. Как и остальные машины бренда, это будет электромобиль. Он предназначен «для городских путешествий». Его длина 4640 мм, колесная база - 2770 мм», — говорится в публикации.

По данным СМИ, модель «А3» будет компактным хэтчбеком «для молодой и прогрессивной аудитории». Машина подойдет для передвижения по городу. Также отмечается, что длина «А3» будет 3720 мм, а его колесная база – 2390 мм.

До этого сообщалось, что в России в ноябре 2025 года продажи электромобилей выросли на 57% в сравнении с тем же месяцем 2024-го.

«В ноябре в России было зарегистрировано 1602 электрокара. Эти на 57% больше, чем в ноябре прошлого года. А вот по отношению к сентябрю снижение в пределах 1%. Месяц назад было реализовано 1614 штук», — гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Ранее в России спрогнозировали рекордное падение продаж автомобилей по итогам 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами