Россиянам рассказали, какие новинки электромобилей «Амберавто» ждать в 2026 году

В 2026 году на рынке появятся новые электромобили «Амберавто А7» и «Амберавто А3»

В третьем квартале 2026 года на российской рынок должны выйти автомобили «Амберавто А7» и «Амберавто А3». Об этом представители бренда «Амберавто» рассказали «Российской газете».

«А7» в самой компании называют семейным кроссовером. Как и остальные машины бренда, это будет электромобиль. Он предназначен «для городских путешествий». Его длина 4640 мм, колесная база - 2770 мм», — говорится в публикации.

По данным СМИ, модель «А3» будет компактным хэтчбеком «для молодой и прогрессивной аудитории». Машина подойдет для передвижения по городу. Также отмечается, что длина «А3» будет 3720 мм, а его колесная база – 2390 мм.

До этого сообщалось, что в России в ноябре 2025 года продажи электромобилей выросли на 57% в сравнении с тем же месяцем 2024-го.

«В ноябре в России было зарегистрировано 1602 электрокара. Эти на 57% больше, чем в ноябре прошлого года. А вот по отношению к сентябрю снижение в пределах 1%. Месяц назад было реализовано 1614 штук», — гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Ранее в России спрогнозировали рекордное падение продаж автомобилей по итогам 2025 года.