В России рекордно упали продажи автомобилей в 2025 году

«Ъ»: продажи автомобилей в России в 2025 году снизились на 15%
Илья Наймушин/РИА Новости

В России по итогам 2025 года было продано 1,326 млн новых легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем в 2024 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что результат оказался на 7% меньше изначального базового прогноза агентства, предполагавшего продажи 1,43 млн автомобилей.

На первом месте по продажам новых легковых автомобилей находится Lada (329,89 тыс. ед.). Далее следуют Haval (173,3 тыс. ед.) и Chery (99,81 тыс. ед.). Наибольший рост показали Belgee (+96,5%) и российская марка Solaris (в 2,3 раза). Эксперты также отмечают рост продаж Toyota на 40,3% при отсутствии официальных поставок.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие новинки электромобилей «Амберавто» ждать в 2026 году. 

