Греф назвал равновесный курс доллара

Равновесным является курс в диапазоне 98–105 рублей за американский доллар, заявил глава Сбера Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum. Его слова передает газета «Известия».

«Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, и который бы устроил, собственно говоря, экспортеров, и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе», — сказал глава компании.

По данным Investing.com, 26 ноября доллар стоил 78,4–78,7 рубля, евро — 90,3–91,5 рубля. Курс юаня на Московской бирже превышал 11 рублей. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 31%, европейская — на 22%, китайская — на 29%.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов рассказал «Газете.Ru», что на следующей неделе курс доллара составит 80–82 рубля, евро — 95 рублей, юаня — 11,2–11,5 рубля. По его словам, основной движущей силой котировок зарубежных валют, вероятнее всего, останется геополитика.

Ранее в России объяснили падение доллара.