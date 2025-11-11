Сбер внедрил генеративный ИИ в работу с корпоративными клиентами

Сбер выстраивает новую модель взаимодействия с корпоративными клиентами крупного и среднего бизнеса, основанную на содействии целям компаний и использовании генеративных ИИ-технологий. Об этом сообщил директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Меламед в ходе конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2025.

В основе подхода — философия партнерства и внедрение решений на базе генеративного ИИ. По словам Меламеда, использование GigaChat позволяет менеджерам банка освободиться от рутинных задач и сосредоточиться на развитии клиентов.

В рамках новой модели Сбер объединяет экспертизу клиентских менеджеров и возможности генеративного ИИ. В повседневной работе используются более 20 ИИ-агентов, которые помогают менеджерам готовиться к встречам, анализируя внешние и внутренние источники данных, автоматически формируют протоколы встреч с рекомендациями и заполняют CRM-системы.

Кроме того, агенты предлагают консалтинговые планы и перечень релевантных сервисов Сбера и партнеров.

На сегодняшний день, как сообщается, этими инструментами ежедневно пользуются более 2000 менеджеров.

Отмечается, что по итогам регулярных стратегических диалогов с 1785 корпоративными клиентами в 2025 году было сформулировано 2890 бизнес-целей и заключено более 700 сделок для их достижения. Доля взаимодействий, в которых задействованы ГенИИ-сервисы, превысила 60%, что, по оценке банка, существенно повысило продуктивность встреч.

«Мы развиваем модель, в которой технологии помогают людям, раскрывая потенциал российского бизнеса и расширяя его возможности», — подчеркнул Меламед.