Крупнейшие банки России снизили средние ставки по вкладам

Ставки по вкладам в крупнейших банках России рухнули до 14,86%
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Средняя процентная ставка по трехмесячным депозитам в 20 самых крупных российских банках по объему вкладов населения упала до 14,86%, достигнув минимальной отметки с июля 2024 года. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

«Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%. Это минимальное значение с июля 2024 года. Вклады со сроком на три месяца оставались единственными, где средний показатель превышал 15% годовых», — отмечается в сообщении.

С начала года наблюдается снижение средних ставок по вкладам в крупнейших банках на 0,08-0,28 процентных пункта, а по сравнению с 19 декабря 2025 года (после снижения ключевой ставки ЦБ до 16%) — на 0,24-0,65 п.п. Максимальная ставка по вкладам в топ-20 банках составляет 18% годовых, а минимальная – 6,8%.

По данным руководителя направления «Вклады» в компании «Сравни» Ильи Василькова, в 2025 году наибольшая российские вкладчики предпочитали размещать средства на депозитах сроком на три месяца (36%), шесть месяцев (35%) и один год (29%).

Ранее сообщалось, что ЦБ может снизить ключевую ставку с 16 до 15–15,5% на заседании 13 февраля.

