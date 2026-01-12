Размер шрифта
В России ожидают снижение ключевой ставки до 15% в феврале

Политик Епифанова: ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% на заседании 13 февраля
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ЦБ может снизить ключевую ставку с 16 до 15–15,5% на заседании 13 февраля, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экс-вице-спикер Госдумы, экс-сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова.

«На заседании 13 февраля 2026 года ЦБ, скорее всего, снизит ключевую ставку на 50–100 базисных пунктов с текущего уровня около 16%, доведя ее до 15–15,5%, чтобы поддержать экономический рост на фоне замедляющейся инфляции и стабилизирующихся цен. Это решение станет логичным шагом в последовательном смягчении политики после декабрьского снижения, учитывая умеренные риски перегрева и необходимость стимулировать кредитование без потери контроля над ценами», — отметила Епифанова.

По ее прогнозу, в течение месяца после заседания ставки по вкладам скорректируются вниз до 13–14%, ипотека опустится к 14–15%, а потребкредиты — к 16–17%, делая заимствования привлекательнее для домохозяйств и бизнеса.

По оценке Епифановой, курс рубля слегка ослабнет под влиянием снижения доходности рублевых активов, с долларом в диапазоне 88–92 рубля, евро — 96–100 рублей, юанем — 12,8–13,2 рубля, что поддержит экспортеров, но повысит импортные цены умеренно.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2026 году. 

