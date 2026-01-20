Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Россиян предупредили об исчезновении дорогих сигарет из палаток

Финансист Трепольский: дорогие сигареты могут исчезнуть из палаток в 2026 году
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Табачные палатки в 2026 году начнут сокращать ассортимент из-за ужесточения регулирования и низкой маржи, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Первыми «под нож» попадают неходовые позиции: как правило, это либо сверхдорогой премиум, который медленно оборачивается и замораживает средства, либо слишком специфические марки с низкой маржой. В 2026 году малый бизнес сосредоточится на «золотой середине» — ограниченном наборе самых продаваемых табачных брендов, которые обеспечивают гарантированный поток выручки. Расширение ассортимента становится непозволительной роскошью, а риски, связанные с возможным введением лицензирования, заставляют многих несетевых игроков и вовсе задуматься о выходе из табачной категории», — подчеркнул Трепольский.

По его словам, это спровоцирует переток покупателей сигарет из киосков в крупные торговые сети, супермаркеты и на АЗС.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что многие курильщики смирятся со сложившейся ситуацией.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что часть табачных палаток закроется в 2026 году. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656317_rnd_6",
    "video_id": "record::2daf170f-acd8-4855-838d-376ae7c7784e"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+