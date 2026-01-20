Россиян предупредили об исчезновении дорогих сигарет из палаток

Финансист Трепольский: дорогие сигареты могут исчезнуть из палаток в 2026 году

Табачные палатки в 2026 году начнут сокращать ассортимент из-за ужесточения регулирования и низкой маржи, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Первыми «под нож» попадают неходовые позиции: как правило, это либо сверхдорогой премиум, который медленно оборачивается и замораживает средства, либо слишком специфические марки с низкой маржой. В 2026 году малый бизнес сосредоточится на «золотой середине» — ограниченном наборе самых продаваемых табачных брендов, которые обеспечивают гарантированный поток выручки. Расширение ассортимента становится непозволительной роскошью, а риски, связанные с возможным введением лицензирования, заставляют многих несетевых игроков и вовсе задуматься о выходе из табачной категории», — подчеркнул Трепольский.

По его словам, это спровоцирует переток покупателей сигарет из киосков в крупные торговые сети, супермаркеты и на АЗС.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что многие курильщики смирятся со сложившейся ситуацией.

