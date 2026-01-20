Размер шрифта
Россиян предупредили, что часть табачных палаток закроется

Глава ассоциации Максимов: часть табачных палаток закроется в 2026 году
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Часть табачных палаток могут закрыться в 2026 году из-за повышения акцизов, ограничений по минимальной и максимальной ценам, а также роста расходов на фоне инфляции и изменения системы налогообложения. Такой прогноз «Газете.Ru» дал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

По его словам, часть торговых точек не смогут продолжать деятельность легально из-за низкой маржи: при текущих ценах на сигареты она достигает всего 6-7%, а при небольшом количестве палаток — 5%.

«Просто палатки не смогут вписаться в эту новую экономическую историю. В супермаркетах обычно по 70–80 наименований сигарет на полках, а в палатках их может быть несколько сотен, и в новую реальность такой формат пока не вписывается. Помимо прочего, табаконисты должны заключать договор аренды на год, а это повышает расходы. Мы понимаем, что предприниматель с 20–30 табачными точками не вписывается в новые условия. Маржинальные вейпы раньше помогали держать палатки на плаву, а сейчас по ним вводятся всяческие запреты», — пояснил Максимов.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, какие налоговые изменения ждут россиян и бизнес в 2026 году. 

