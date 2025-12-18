На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Энгельса оплатил такси и билет в кино купюрами «банка приколов»

В Саратовской области мужчина несколько раз оплатил услуги шуточными деньгами
tsn24.ru

В Саратовской области 43-летний житель Энгельса несколько раз расплачивался купюрами «банка приколов». На него завели уголовное дело за мошенничество. Об этом сообщил sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Согласно информации ведомства, в начале декабря мужчина оплатил билет на сеанс в кино купюрой «банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. Спустя две недели он воспользовался услугами такси в поселке Приволжский, оплатив их таким же способом.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Отмечается, что ранее житель Энгельса уже был судим. Сейчас с него взяли подписку о невыезде.

В декабре бдительный таксист помог полицейским поймать в Москве пособницу телефонных мошенников. Он, заподозрив свою пассажирку, остановил машину рядом с сотрудниками ГИБДД. Полицейские задержали подозреваемую, в пакете которой оказались найдены деньги обманутой злоумышленниками 84-летней москвички.

Ранее петербургский таксист сбил пенсионера на велосипеде.

