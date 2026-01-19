В ЕК рассказали о росте доли США в поставках газа в Евросоюз

Еврокомиссия: Евросоюз уже зависит от поставок газа из США на 25%

Европейский союз (ЕС) довел закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США до 25% от своего годового импорта. Об этом рассказала представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%. Нужно понимать, что мы поставили перед собой задачу полностью и насовсем отказаться от газа из России, но откуда-то этот газ должен прийти», — отметила она.

17 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает получать из РФ газ и нефть, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в страны объединения, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%. Кроме того, упал и объем закупок нефти РФ — с 26 до 2%. Фон дер Ляйен заверила, что вскоре ЕС вовсе откажется от энергоресурсов России.

Ранее сообщалось, что ЕК будет требовать отказа от газа РФ и после мира на Украине.