Криминалист предупредил о возможном росте числа краж из-за подорожания серебра

На фоне роста цен на серебро может увеличиться число краж и грабежей. Об этом в разговоре с Life предупредил криминалист Михаил Игнатов.

По словам эксперта, после подорожания серебро стоит тщательнее охранять, поскольку оно начнет пользоваться спросом у воров.

«В первую очередь, конечно, нужно охранять ломбарды, которые занимаются скупкой серебра и золота. Охранять должны всякие радиомастерские, потому что могут похищать запчасти и извлекать оттуда серебро», — объяснил он.

Криминалист отметил, что всем россиянам следует беречь свои серебряные изделия. Для этого рекомендуется усилить охрану жилья, установить сигнализацию и спрятать украшения, чтобы их не видели как гости, так и дети.

Специалист предупредил, что может увеличиться количество ограблений квартир, а также нападений на ломбарды и мастерские.

Руководитель товарного направления в «585 Золотой» Татьяна Соларева до этого говорила, что при покупке ювелирного изделия особенно важно уделять внимание его официальным документам и маркировкам. По ее словам, для украшений с драгоценными вставками должен быть оформлен паспорт с подробными характеристиками камня и металла.

Ранее ювелирный эксперт рассказала о неожиданном тренде среди мужчин.