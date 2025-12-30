Размер шрифта
Роструд назвал самые востребованные профессии в России

Роструд: наиболее востребованы швеи, водители, монтажники, врачи и сварщики
Наиболее популярными в России на данный момент остаются рабочие специальности. Об этом сообщает Роструд в Telegram-канале.

По количеству вакансий со стороны работодателей наиболее востребованными являются швеи, водители, монтажники, электросварщики и врачи.

«Для швей больше всего вакансий в Московской области — 43% от всех предложений в сфере легкой промышленности», — говорится в сообщении.

Профессия монтажника пользуется спросом в Ленинградской области, Амурской области, Татарстане, Москве, Тюменской области и Краснодарском крае. При этом спрос на водителей есть в каждом регионе, однако наибольший дефицит наблюдается в Волгоградской, Московской и Самарской областях.

Кроме того, электрогазосварщики востребованы в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.

До этого зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в следующем году спрос на сотрудников, занимающихся простой бухгалтерией, вводом данных и административными задачами, будет снижаться. Депутат уточнил, что наиболее востребованными будут специалисты в области информационных технологий, а также врачи и финансовые аналитики.

Ранее россиянам объяснили, как понять, могут ли вас заменить на работе нейросетью.

