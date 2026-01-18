Размер шрифта
Россиянам назвали самый подешевевший продукт

РИА Новости: сливочное масло в России подешевело почти на 36 рублей
Больше всего на второй неделе января по сравнению с аналогичным периодом 2025-го подешевело сливочное масло, сообщила РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА («Аналитическое кредитное рейтинговое агентство») Евгения Траутман.

Она уточнила, что в расчете на 1 кг стоимость масла стала меньше примерно на 3% — его цена уменьшилась почти на 36 руб. Кроме него, подешевели куриные яйца (на 25 руб.) и огурцы (на 23 руб.).

Среди продуктов, которые стали стоить меньше, также помидоры, капуста, бананы, картофель, репчатый лук, баранина, свекла, рис, сахар, гречневая крупа, морковь и пшеница, отметила эксперт.

До этого доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская рассказала, что пластиковые контейнеры позволяют дольше сохранять продукты свежими, предотвращать запахи и брать еду с собой, что значительно упрощает питание.

По ее словам, если продукт содержит большое количество жира (сливочное масло, заправленные растительным маслом салаты и т.п.) — хранить их в контейнерах из полиэтилена (HDPE, LDPE) нельзя, так как он не обладает достаточной жиростойкостью.

Ранее россиянин похитил 27 пачек масла и продал их прохожим.

