Россиянин похитил 27 пачек масла и продал их прохожим

В Тольятти задержали похитителя 27 пачек масла из супермаркета

В Тольятти правоохранители задержали подозреваемого в похищении 27 пачек масла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился представитель продуктового магазина с заявлением о том, что при инвентаризации была выявлена недостача 27 пачек сливочного масла. Причиненный организации ущерб составил более четырех тысяч рублей.

Прибывшие в магазин сотрудники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Оперативники установили местонахождение мужчины и доставили его в отделение для разбирательства.

«В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием», — рассказали в ведомстве.

Задержанный признался, что похищенные продукты продал прохожим, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

Ранее в Белгородской области мужчина украл из магазина сливочное масло и пытался сбежать от полиции на такси.