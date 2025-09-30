На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин похитил 27 пачек масла и продал их прохожим

В Тольятти задержали похитителя 27 пачек масла из супермаркета
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Тольятти правоохранители задержали подозреваемого в похищении 27 пачек масла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился представитель продуктового магазина с заявлением о том, что при инвентаризации была выявлена недостача 27 пачек сливочного масла. Причиненный организации ущерб составил более четырех тысяч рублей.

Прибывшие в магазин сотрудники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Оперативники установили местонахождение мужчины и доставили его в отделение для разбирательства.

«В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием», — рассказали в ведомстве.

Задержанный признался, что похищенные продукты продал прохожим, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

Ранее в Белгородской области мужчина украл из магазина сливочное масло и пытался сбежать от полиции на такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами