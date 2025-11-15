Россия за девять месяцев поставила Евросоюзу удобрений на рекордную сумму

Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордные €1,346 млрд

Россия в январе — сентябре поставила Европейскому союзу удобрений на €1,346 млрд, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что экспорт второй год подряд показывает положительную динамику, в сравнении с прошлым годом отгрузки увеличились на 5%.

Крупнейшим покупателем удобрений из России по итогам девяти месяцев текущего года стала Польша, потребившая 37% всего европейского импорта. Второе место по покупке российских удобрений заняла Германия с долей в 10%, на третьем расположилась Румыния (9%). В первую пятерку также вошли Испания (7%) и Франция (6%).

Польша была первой и по итогам трех кварталов 2024 года, в прошлом году на нее приходилась четверть российских поставок в Евросоюз.

Германия и Франция в прошлом году делили второе место (11%). На третьем месте с долей в 8% располагались сразу несколько стран: Италия, Бельгия, Испания и Румыния. Пятерку замыкали Словения (7%) и Нидерланды (5%).

До этого сообщалось, что Евросоюз в августе почти удвоил импорт российских удобрений.

Ранее в России заявили, что ждут рекордных поставок российских удобрений в КНР и Индию в 2025 году.