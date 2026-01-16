Размер шрифта
Суд Парижа поддержал сторону РФ по иску украинского предпринимателя Ахметова

Парижский суд отменил решение о споре украинского бизнесмена Ахметова с РФ
Ирина Александрова/РИА Новости

Апелляционный суд в Париже, после требования Генпрокуратуры России, отменил решение относительно юрисдикции арбитража по требованиям украинского бизнесмена Рината Ахметова к РФ, который пожаловался на якобы экспроприацию его активов в Крыму в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

«По требованию Генпрокуратуры РФ апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Генпрокуратуре, французский суд поддержали доводы российской стороны о том, что «состав арбитража сформирован неправомерно». Кроме того, что судейская коллегия в Париже согласилась, что публичные высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины противоречат тому, что он выполняет функции арбитра по спору с участием России.

Предприниматель считается богатейшим человеком Украины. По версии Forbes, его состояние оценивается в $7,9 млрд. В 2023 году в России арестовали его активы. По версии следователей, олигарх спонсировал ВСУ, переводя деньги с расчетного счета своей московской компании в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого был он сам.

Ранее бывший санаторий Ахметова «Ай-Даниль» в Ялте перешел в собственность государства.

