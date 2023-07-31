Деньги для ВСУ могли переводиться из России. При чем тут самый богатый украинец?

В России арестовали активы самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова, пишет «Ъ». По версии следователей, олигарх спонсировал ВСУ, переводя деньги с расчетного счета своей московской компании в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого был он сам. «Газета.Ru» разобралась, как работала эта схема.

Активы украинского олигарха Рината Ахметова в России арестованы по ходатайству Следственного комитета, пишет «Коммерсантъ». Меры приняты в рамках производства по уголовному делу по факту финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), возбужденному еще в 2020 году.

Суд наложил арест на десятки объектов недвижимости миллиардера в Севастополе и Белгороде, а также на 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» — ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат «Горняк»». Кроме того, арестованы несколько автомобилей и десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций.

В чем обвиняют Ахметова

По версии следствия, бизнесмен спонсировал работу украинских отрядов в Донбассе, а после начала военной операции ВС РФ переводил деньги со счета принадлежащей ему российской компании «Метинвест Евразия» на нужды ВСУ, а также полка «Азов» (организация запрещена в России).

В частности, средства для ВСУ с апреля 2022 года перевели неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В СК России предполагают, что спонсирование терроризма структурами Ахметова осуществлялось в том числе и за счет средств, поступавших из РФ.

Так, зарегистрированная в Москве «Метинвест Евразия» перевела десятки миллионов рублей в Первый международный украинский банк. Его конечным бенефициаром является Ахметов.

В дальнейшем, по версии следствия, деньги поступали напрямую украинской армии и националистическим батальонам.

«Учитывая, что денежные средства перечислены для финансирования терроризма, имеются достаточные основания полагать, что имущество ООО «Метинвест Евразия», а также дочернего ООО «Белгородметаллоснаб» и учредителя — частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест», включая денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, предназначалось для этих же целей», — говорится в ходатайстве СК об аресте активов.

Землянки олигарха

Осенью прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что принадлежащий Ахметову украинский металлургический завод начал строить сборные убежища для украинских военных.

Такие капсулы после погружения на 1,5 метра под землю способны выдерживать попадание 150-миллиметровых снарядов. Конструкции также можно использовать как укрытия во время атак.

Убежища могут поставляться по частям весом 50 кг каждая и собираться после доставки.

Стоимость одной землянки достигает 200 тыс. гривен (345 тыс. рублей). Производство этих конструкций ведется на заводе «Метинвеста» в Запорожье. По состоянию на конец 2022 года, ежедневно предприятие выпускало 20 таких сооружений.

Как самый богатый украинец судился с РФ

В апреле 2023 года Ахметов запустил арбитражный процесс в отношении Российской Федерации, потребовав компенсации за потерянные активы в Донецкой и Луганской народных республиках.

Это «десятки предприятий» добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимость, в том числе Енакиевский металлургический завод, «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «Донбасс Арена».

В июне 2022 года олигарх подавал иск к России в Европейский суд по правам человека о компенсации «за грубые нарушения его прав собственности».

В Москве заявили, что РФ в любом случае не будет исполнять решение суда, так как вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

По данным Forbes Ukraine, за 2022 год состояние Ахметова уменьшилось с $13,7 млрд до $4,4 млрд. Тем не менее, он по-прежнему остается самым богатым человеком на Украине. В империю Ахметова SCM Holdings Limited, основанную в 2000 году, входят более ста предприятий металлургической и горнодобывающей промышленности, предприятия электроэнергетического и аграрного комплекса, медиахолдинги и банки.