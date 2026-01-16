Раскрыты причины закрытия российских гипермаркетов

Россияне изменили отношение к походам по магазинам – теперь большинство жителей предпочитают закупаться продуктами либо онлайн, либо в малоформатных магазинах около дома. Все это снижает спрос на гипермаркеты, которые вынуждены подстраиваться к новым тенденциям, объяснил НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

По словам специалиста, сейчас наблюдается кризис формата гипермаркета, особенно на фоне того, что торговые центры, на базе которых они часто располагаются, перестали быть для россиян центром притяжения.

«Ретейлеры должны куда-то двигаться — неслучайно тот же «Ашан» собирается переформатироваться, — пояснил специалист. — Я бы сказал, что сейчас все приходят к формату магазинов у дома: продукты, готовая еда плюс небольшая сопутствующая линейка товаров. Тенденцию я связываю с тем, что поведенческая модель покупателей сейчас такая, что какие-то вещи стабильно заказываются онлайн».

Сегодня россияне уже не готовы тратить много времени на походы по магазинам, что как раз нужно для гипермаркетов – по ним нужно ходить не менее 1-1,5 часа, и затем стоять в очереди на кассе. Все это привело к тому, что сегодня происходит перелом рынка в сторону малоформатных магазинов, заключил эксперт.

Напомним, в России сокращается количество крупноформатных продуктовых магазинов — супермаркетов и гипермаркетов. Как уточнял «Коммерсантъ», с начала 2025 года по данным на конец октября их число снизилось на 1,4%. За этот период было закрыто 67 объектов общей площадью 185,2 тысячи квадратных метров. Из-за высокой ключевой ставки открывать супермаркеты и гипермаркеты становится нерентабельно, на фоне чего они переориентируются на более экономичные форматы.

Ранее в Госдуме заявили, что торговые центры устарели.