На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России сокращается число супермаркетов и гипермаркетов

«Ъ»: число супермаркетов в России падает на фоне открытия жестких дискаунтеров
close
Depositphotos

Количество крупноформатных продуктовых магазинов — супермаркетов и гипермаркетов — в России с начала года снизилось на 1,4%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За этот период было закрыто 67 объектов общей площадью 185,2 тысячи квадратных метров.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что из-за высокой ключевой ставки открывать супермаркеты и гипермаркеты становится нерентабельно. В связи с этим торговые сети переориентируются на более экономичные форматы — особенно на жесткие дискаунтеры, запуск которых обходится на 20–40% дешевле супермаркетов (данные АКОРТ).

10 сентября «Коммерсантъ» писал, что сеть супермаркетов «Фасоль», которую в России развивает немецкая Metro, по состоянию на июль 2025 года сократилась почти на 9% год к году. Летом этого года торговых точек «Фасоль» в целом по России составило 1,3 тыс.

С таким снижением компания столкнулась несмотря на то, что в сфере продуктового ретейла наблюдается активный рост франшиз.

Ранее сообщалось, что «Лента» прекратила сотрудничество с Reckitt из-за условий соглашения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами