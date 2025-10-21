В Госдуме заявили, что торговые центры устарели

Союз торговых центров России обратился в ФАС с просьбой запретить маркетплейсам снижать стоимость товаров. С ними не согласился Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия – за правду». Он заявил, что торговые центры устарели – россияне покупают там, где выгодно.

«В этом конфликте мы на стороне потребителя. Надеюсь, что и ФАС занимает такую же позицию. А потребитель заинтересован в одном: в доступных ценах за нужный товар. Разумеется, все должно быть в рамках закона. Но только ли дело в агрессивной ценовой политике маркетплейсов. Возможно, проблема в том, что пик популярности торговых центров и их высоких прибылей остался в прошлом», — сказал депутат.

Миронов обратил внимание на оценки экспертов – доходы ТЦ снизились с 2019 года на 20%. По его словам, государство должно в том числе регулировать деятельность онлайн-платформ.

«Сегодня [торговые центры] нуждаются в серьезном переформатировании, и стоит на этом сосредоточить усилия, а не бежать «к дяденьке» и просить найти управу на обидчиков. Полагаю, это тупиковый путь. Но это не значит, что платформенная торговля не нуждается в жестком контроле. Закон [о регулировании маркетплейсов] оградил покупателей от некачественных товаров и подделок, но на наш взгляд недостаточно защищает права предпринимателей и самозанятых», — заявил Миронов.

До этого «Коммерсант» сообщил, что Союз торговых центров направил письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой провести оценку проводимого маркетплейсами ценового демпинга, а также предусмотреть ограничение «данной неконкурентной практики». Как считают в профсоюзе, действия онлайн-платформ «недобросовестные и ущемляют интересы торговых центров».

