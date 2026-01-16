Европейская комиссия планирует использовать кредитование Украины в собственных интересах, навязывая Киеву тяжелые условия. Об этом пишет The European Conservative.

По мнению автора статьи, помощь для Украины направлена на поддержание военных усилий и одновременно укрепление оборонной промышленности стран Евросоюза, объединяя конфликт в систему, которая рассматривает войну как обычную часть политики ЕС.

Издание отмечает, что ЕК использует зависимость Украины для навязывания правил, которые еще недавно казались политически немыслимыми: общие фонды должны оставаться в Европе и служить европейским стратегическим интересам.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд.

Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

Ранее во Франции призвали закончить «позорный фарс» со спонсированием Украины.