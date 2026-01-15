Эксперт оценил прогноз о резком скачке цен на капремонт в 2026 году

Цены на капремонт в этом году не вырастут сразу на 25% — соответствующий прогноз сильно преувеличен, считает завкафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус. В беседе с НСН он согласился, что отдельные материалы заметно подорожают, отметив, что вряд ли эти показатели перешагнут инфляционные ожидания.

До этого эксперты сообщали, что в 2026 году цены на капремонт могут подскочить на 25%. Лапидус не согласился с такими выводами.

«Ни один прогноз не дает таких величин, но, конечно, увеличение стоимости капремонта будет таким же, как увеличение стоимости общестроительных работ. Но цифры явно завышены», — заявил эксперт.

При этом он добавил, что такого уровня роста достигнут отдельные материалы, используемые в ремонтных работах – по некоторым позициям наценка составит от 15% до 25%. Однако Лапидус призвал не спешить прогнозировать, что рост будет за пределами инфляционных ожиданий, добавив, что однозначно можно утверждать лишь одно – понижения цен точно не будет.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что цены на ремонт в России могут вырасти в случае принятия инициативы, позволяющей направлять на эти цели маткапитал. Минусом соответствующей инициативы он назвал отвлечение средств от более капиталоемких целей маткапитала (например, покупка нового жилья), что может замедлить рост жилищного строительства.

Ранее сообщалось о росте цен на товары для ремонта.