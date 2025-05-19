В России выросли цены на товары для ремонта

Средний чек покупки товаров для ремонта за последние 12 месяцев вырос почти до 4384 рублей — на 5,7%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сети магазинов товаров для дома «Лемана Про».
«В сегменте стройматериалов зафиксирован рост цен на 10%, а в категории сантехники — на 8%», — говорится в публикации.
Ретейлер связывает увеличение стоимости товаров для строительства и ремонта в первую очередь с повышением цен на сырье, валютными колебаниями, ростом логистических расходов и повышением кредитных ставок.
В конце апреля руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов заявил, что востребованные строительные материалы в РФ с 1 мая подорожают на 5–10%. В связи с сезонным спросом ожидается рост цен на строительные материалы, используемые в саду и огороде, а также на отделочные материалы наружного применения, рассказал он.
При этом президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков сообщил, что основные строительные материалы могут подорожать на 15–20%. Также он отметил влияние ужесточения экологических требований к производству на цены изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта.
Ранее сообщалось, что стоимость строительства частных домов в России упала на 10–15%.