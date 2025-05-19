На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России выросли цены на товары для ремонта

«Лемана Про»: средний чек покупки товаров для ремонта вырос на 5,7 % за год
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Средний чек покупки товаров для ремонта за последние 12 месяцев вырос почти до 4384 рублей — на 5,7%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сети магазинов товаров для дома «Лемана Про».

«В сегменте стройматериалов зафиксирован рост цен на 10%, а в категории сантехники — на 8%», — говорится в публикации.

Ретейлер связывает увеличение стоимости товаров для строительства и ремонта в первую очередь с повышением цен на сырье, валютными колебаниями, ростом логистических расходов и повышением кредитных ставок.

В конце апреля руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов заявил, что востребованные строительные материалы в РФ с 1 мая подорожают на 5–10%. В связи с сезонным спросом ожидается рост цен на строительные материалы, используемые в саду и огороде, а также на отделочные материалы наружного применения, рассказал он.

При этом президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков сообщил, что основные строительные материалы могут подорожать на 15–20%. Также он отметил влияние ужесточения экологических требований к производству на цены изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства частных домов в России упала на 10–15%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами