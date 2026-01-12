Врач дал советы, как восстановить организм после новогодних праздников

Период продолжительных праздничных застолий подошел к концу. Теперь важно помочь организму восстановиться после обильной еды и алкоголя. Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» дал рекомендации, которые помогут постепенно вернуться к хорошему самочувствию.

Ключевым шагом эксперт назвал полноценный сон — важно дать организму время на естественное восстановление, не прибегая к снотворным. В питании стоит сделать выбор в пользу легкой пищи: куриного бульона, отварной куриной грудки, бананов и тушеных овощей. Для поддержки нервной системы и обмена веществ могут помочь витамины группы B и магний.

Не стоит забывать и об активности, например, устраивать недолгие прогулки на свежем воздухе или принимать контрастный душ. Также диетолог рекомендует пить достаточно жидкости.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого говорила, что овощи, кисломолочные продукты, рыба и яйца помогут восстановить пищеварение после праздников и нормализовать вес. Она также рекомендовала включить в рацион кисломолочные продукты без сахара и цельнозерновые — овсянку, гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб.

