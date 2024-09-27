России предрекли заметное снижение добычи нефти

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам года ожидается в диапазоне 515-521 млн тонн, что на порядка 2-3% уступает показателям 2023-го. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит «Интерфакс».

Для сравнения: в прошлом году объем добычи нефти и газоконденсата в РФ составил 530,6 млн тонн.

Базовый прогноз социально-экономического развития России предусматривал снижение добычи в текущем году до 523 млн тонн.

Сокращение происходит в рамках договоренностей ОПЕК+.

В начале сентября нефтяные котировки опускались ниже $70 за баррель впервые с декабря 2021 года. Фундаментальное влияние на топливо оказывают риски рецессии в США и замедления спроса.

Накануне ОПЕК+ подтвердила планы по увеличению добычи нефти в декабре.

Ранее стало известно о росте доходов российских нефтяников.