Кадыров прокомментировал работу племянника в бывшем «Даноне»

Кадыров заявил, что не хочет лезть в дела племянника Закриева в бывшем «Даноне»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал работу племянника Ибрагима (Якуба) Закриева, несколько лет назад ставшего генеральным директором АО «Данон Россия» (Health&Nutrition). Чиновник дал интервью РИА Новости.

По словам Кадырова, Закриев будучи министром сельского хозяйства в Чечне, продемонстрировал себя хорошим руководителем, возможно, именно по этой причине управление активами передали ему.

Глава республики подчеркнул, что не планирует «лезть» в бизнес-дела, тем более своего племянника».

Danone присутствовал в России с 1992 года. В октябре 2022 года компания объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли АО «Данон Россия», принадлежащей компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд», под управление Росимущества. В дальнейшем новым генеральным директором АО «Данон Россия» был выбран Якуб (Ибрагим) Закриев, в прошлом занимавший пост вице-премьера - министра сельского хозяйства Чечни.

Ранее Закриев заявил, что уровень автоматизации в пищепроме вырос до 50% за 5 лет.