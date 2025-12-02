На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Штрафы за курение на рабочем месте могут утроить в 2027 году

Трепольский: штрафы за курение на рабочем месте могут составить 15 тыс. руб. с 2027 года
true
true
true
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Скорее всего, россиян начнут штрафовать на 15 тыс. рублей за курение вейпов на рабочем месте с 2027 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская 20 ноября предложила в десять раз увеличить административные штрафы за курение на рабочем месте. С таким обращением она выступила в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

«Инициатива о введении штрафов от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за курение вейпов на рабочем месте выглядит логичным продолжением государственной антитабачной политики. Законодатель последовательно устраняет пробелы в праве, приравнивая электронные средства доставки никотина к обычным сигаретам. Офисное пространство до последнего времени оставалось «серой зоной», где употребление вейпов часто регулировалось лишь внутренним этикетом компании, а не буквой закона»,  — отметил Трепольский.

По его словам, вероятность принятия поправок в 2026 году высока, но законы быстро не утверждаются и начинают действовать не сразу, дается время нарушителям на исправление ошибок. Тренд на оздоровление нации и борьбу с никотиновой зависимостью, особенно среди молодежи, является государственным приоритетом, уточнил эксперт.

«Технически законопроект не требует сложных бюджетных затрат, а социальное одобрение со стороны некурящих коллег будет высоким. Скорее всего, закон с большой вероятностью может вступить в силу с 2027 года», — считает Трепольский.

По его словам, под угрозу штрафов попадает огромный пласт офисных сотрудников, особенно в возрасте 20–35 лет, где популярность вейпов максимальна. Риск здесь не только в штрафе от полиции (которая вряд ли будет проводить рейды по офисам), но и во внутренней дисциплине, уверен финансист. Работодатели получат легальный инструмент для наказания сотрудников, вплоть до увольнения за систематическое нарушение охраны труда, констатировал эксперт.

По его словам, главной проблемой станет правоприменение. В отличие от сигарет, вейп сложно зафиксировать: запах быстро выветривается, датчики дыма часто не срабатывают, сказал финансист. Вероятно, основная нагрузка по контролю ляжет на плечи работодателей и ответственных за пожарную безопасность, а штрафы будут выписываться по жалобам коллег или записям с камер видеонаблюдения, заключил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, когда курение в квартире обернется штрафом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами