В России оценили вероятность полного запрета кальянов

В России вряд ли введут полный запрет кальянов в обозримой перспективе, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения профессор ПМГМУ имени И.М. Сеченова Андрей Демин 20 ноября призвал мировые страны полностью запретить использование кальянов. Демин отметил, что такие устройства могут способствовать распространению опасных инфекций, включая туберкулез и гепатит, а также создают риски пассивного курения.

«Однако в России вероятность введения тотального запрета в ближайшие годы оценивается как низкая. В 2026 году шанс принятия подобной меры составляет не более 10–15%. Кальянная индустрия глубоко интегрирована в сферу малого и среднего бизнеса: она формирует значительную долю выручки заведений HoReCa, а для некоторых лаунж-баров доходит до 30–40% маржи. В условиях высокой нагрузки на бизнес государство вряд ли пойдет на закрытие целой ниши. Более реалистичным сценарием называют ужесточение регулирования», — отметил Трепольский.

По его словам, речь может идти о введении специальных лицензий, усиленных требованиях к вентиляции, обязательных одноразовых мундштуках и регламентированной дезинфекции оборудования. Возможен вариант, при котором кальяны будут полностью запрещены в заведениях, где подают еду, но останутся в специализированных лаунж-барах.

Если же гипотетический полный запрет все-таки будет введен, эффект окажется двойственным, уверен Трепольский. Он пояснил, что с медицинской точки зрения мера может снизить риски распространения ряда заболеваний. Однако экономически она ударит по тысячам заведений общепита, предупредил эксперт. Кроме того, существует риск ухода индустрии в тень: появление закрытых клубов «для своих», отсутствие контроля за санитарией и потеря налоговых поступлений, допустил финансист.

Он заключил, что наиболее рациональный путь для России — регулирование, а не запрет, поскольку жесткая мера может создать больше проблем, чем решить.

Ранее сообщалось, что штрафы за курение на рабочем месте могут утроить в 2027 году.